Destelheide en Hanenbos onder één vlag 06 februari 2018

02u33 0

Jeugdcentra Destelheide en Hanenbos in Dworp worden voortaan beheerd door één organisatie. Op 1 januari werd jeugdverblijfcentrum Hanenbos overgeheveld van de provincie naar de Vlaamse overheid. Destelheide werd al langer door Vlaanderen beheerd. Beide centra liggen in vogelvlucht slechts enkele kilometers uit elkaar, en dus besloot de overheid om ze samen te voegen onder één vlag. Net als zusterorganisatie De Hoge Rielen zullen beide centra voortaan onder de vleugels van vzw ADJ zitten. In Destelheide worden vooral de ateliers, de theaterzaal en cultuur en creativiteit in de kijker gezet, terwijl in Hanenbos vooral de natuur uitgespeeld wordt. Daar vind je immers een bos van zeven hectare groot.





(BKH)