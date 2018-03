Dertig jaar gekke stunts in beeld 29 maart 2018

02u25 1 Beersel Luc Wauters (63) opent op Pasen en Paasmaandag zijn rijkgevulde archief in café Hof Ten Blote, waar hij zelf van 1989 tot 2002 achter de toog stond.

Het was ook in dat café aan de Alsembergsesteenweg waar ooit de legendarische Feesten Ten Blote georganiseerd werden, met de gekste wereldrecordpogingen. "Heel wat BV's kwamen hier toen optreden", zegt Luc Wauters. "Dertig jaar later wil ik nog eens terugblikken op die periode. Ik toon op 1 en 2 april artikels, foto's en andere stukken. Van mijn fietsavonturen tot mijn racecarrière: alles komt aan bod."





Luc kon zelfs de eerste kandidaten strikken die ooit 72 uur op de toog zaten voor een record. Iedereen is welkom vanaf 11 uur. (BKH)