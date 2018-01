Dementiecafés in rusthuis Qaly 02u29 0

In woonzorgcentrum Qaly worden dit jaar meerdere themacafés rond dementie georganiseerd.





Op donderdag 18 januari staat de eerste op de agenda. Om 20 uur komt geriater Ilse Verhaeverbeke, verbonden aan het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria, er praten over dementie. Nadien kan het publiek ook vragen stellen.





Met de dementiecafés wil directrice Lieve Verplancke het taboe rond de ziekte doorbreken. Ook wil ze zo vrienden en familie van patiënten helpen met hun vragen. De toegang is gratis. Meer informatie via www.qaly.be. (BKH)