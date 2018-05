Defecte auto brandt uit 03 mei 2018

02u29 1

In de Laaklinde is gisterochtend een wagen zo goed als volledig uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Stationstraat, kort na 8 uur. Een patrouille van de lokale politie wilde de auto, die defect stilstond op de rijbaan, verplaatsen om verkeershinder te voorkomen. Maar plots vatte het voertuig vuur. De agenten begonnen zelf met de bluswerken, waarna de brandweer het overnam. Gewonden vielen er niet. Na een uur was de rijbaan opnieuw vrij. (TVP)