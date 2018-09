De Springveer legt eindelijk eerste steen nieuwbouw 04 september 2018

Kinderburgemeester Margo Mombers heeft samen met Beersels schepen van Onderwijs Jo Vander Meylen (CD&V) en directeur Johan Marechal de eerste steen van de nieuwe basisschool van De Springveer op de Gemeenveldsite gelegd. Het geduld werd op de proef gesteld, want de eerste steen was eigenlijk de laatste van 165 Vlaamse scholen die gebouwd worden met subsidies via het 'Scholen van Morgen'-project. Er waren namelijk eerst plannen om de school in De Grote Sleutel onder te brengen, maar dat project werd geschrapt. "We zijn blij met dit alternatief", zegt Vander Meylen. "De kinderen van De Springveer krijgen een mooie school met lokalen waar het zonlicht zal binnenvallen en waarbij ook aan alle moderne comfort is gedacht."





De gemeente zal jaarlijks 67.000 euro beschikbaarheidsvergoeding betalen. Na dertig jaar wordt Beersel dan definitief eigenaar van het gebouw. Op die manier kunnen de kosten verspreid worden in de tijd. De bouw van de school op een oppervlakte van meer dan tweeduizend vierkante meter zal vijftien maanden duren. (BKH)