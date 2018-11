De Neu Pruim heeft na 18 jaar notering in Gault&Millau beet Bart Kerckhoven

06 november 2018

13u17 4 Beersel Uitbaters John Stevens en Danja Guldentops van restaurant De Neu Pruim in Beersel zijn blij verrast met een eerste notering in de Gault&Millau-gids 2019. De recensenten van Michelin hadden de zaak al eerder ontdekt.

Er zijn in het centrum van Beersel verschillende restaurants maar er is er maar eentje dat kan pronken met een notering in de Gault&Millau. De Neu Pruim op de Ukkelse Steenweg kreeg een 12 op 20. “Ons restaurant wordt op 8 november 18 jaar en zo is ‘ons pruimpje’ eindelijk volwassen”, lacht John. “De notering in de Gault&Millau is een prachtig verjaardagsgeschenk. Het is hier ooit begonnen als een cafeetje waar boterhammen met plattekaas geserveerd werden en nu is het een restaurant met een recensie in de Gault&Millau. Zelfs Michelin vond al een paar jaar geleden de weg naar ons.”

Volgens de Michelin-gids kan je er namelijk de beste klassiekers van de Vlaamse kaart eten. De notering in Gault&Millau is een motivatie voor de uitbaters om verder te doen op het elan. “Het is ook dankzij onze klanten en hun vertrouwen dat we staan waar we vandaag staan”, zegt John. “We blijven gaan voor grootmoeders keuken met verse streekproducten en seizoensproducten zoals wild, asperges maar ook mosselen en choucroute. Gerechten zonder franjes waarbij vooral de kwaliteit en de smaak belangrijk is.”