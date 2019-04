De Malleboot ruimt zwerfvuil rondom vestigingen in Huizingen en Lot Bart Kerckhoven

18 april 2019

09u54 0

Tijdens de paasvakantie werden de straten rondom de kinderopvang Malleboot in Lot en Huizingen enkele kilo’s zwerfvuil lichter gemaakt. Begeleiders gingen in het kader van de zwerfvuilactie “Op 5 minuten proper” samen met een groep kinderen van 6 tot 12 jaar de straat op om zo de speelomgeving een grondige schoonmaakbeurt te geven. Op deze manier trachten we onze kinderen ook bewust te maken van het probleem. Het gemeentebestuur zorgde voor het nodige materiaal zoals afvaltangen, fluohesjes en vuilniszakken. Het zwerfvuil werd op een afgesproken plaats verzameld en door de gemeente opgehaald.

Meer over Malleboot

Huizingen

milieu

milieuvervuiling

afval

milieusanering