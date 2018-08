De Hoorn is voorlopig beschermd monument UITBAATSTER PASTACAFÉ BLIJ MET BESLISSING, AL WORDT RENOVEREN NU MOEILIJK MICHIEL ELINCKX

14 augustus 2018

02u27 0 Beersel Het gebouw van PastaCafé wordt voorlopig beschermd als monument. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) vindt dat het pand deel uitmaakt van het Vlaams erfgoed. Uitbaatster Ilse Rillaert reageert positief op de beslissing.

Het pand waar momenteel PastaCafe gevestigd is, kent een rijk verleden. In 1900 werd het gebouw opgetrokken en was het gekend als café De Hoorn. Samen met enkele aanpalende handelspanden vormde de herberg jarenlang het centrum van Alsemberg. De eigenaar koos voor een opvallende plek in de dorpskern en aan de voet van de bedevaartkerk. Bedevaarders werden ontvangen in het fraaie interieur dat nog steeds bestaat uit houten lambriseringen, spiegels en banken. De toog, de glazenkast en de spiegels zijn gedecoreerd met hoornen des overvloed en verwijzen zo naar de naam van het café.





Clouseau

In het tweede deel van de twintigste eeuw veranderde café De Hoorn naar café De Vissers. De kroeg kreeg een legendarisch statuut door Clouseau. De gebroeders Wouters legden de basis van hun succes aan de toog van het café. Ze waren jarenlang trouwe stamgasten. In 2013 moest het café plaatsruimen voor PastaCafé.





Ilse Rillaert runt al vijf jaar haar pastazaak in het centrum van Alsemberg. Dat haar zaak een beschermd monument wordt, vindt ze een positieve zaak. "Mijn broer Ben was jarenlang eigenaar van café De Vissers", vertelt ze. "Dat zijn levenswerk niet mag verdwijnen, is duidelijk. Toen ik het café omvormde tot pastazaak behield ik bewust enkele contouren van De Vissers. Sommige koppels lopen de zaak binnen en kijken verbaasd rond. Zij herkennen het interieur van De Vissers. Dat roept meestal speciale herinneringen op. In Alsemberg zullen ze nooit PastaCafé zeggen, maar wel 'die pastazaak in De Vissers'. En dat is maar goed ook."





Duurder om te renoveren

Toch is er ook een negatief kantje aan de benoeming tot monument. Het wordt nu veel moeilijker om grote renovatiewerken uit te voeren. "Als er bijvoorbeeld een nieuwe vloer moet worden gelegd, zal Onroerend Erfgoed ons verplichten om dezelfde tegels aan te kopen", aldus Rillaert. "Dat zal natuurlijk wat duurder uitvallen. Alle details ken ik nog niet, maar ik ga alleszins rond tafel zitten met mijn broer en de buren om te zien wat er in de toekomst kan en niet kan. Het is alleszins een geruststelling dat dit monument niet zal verdwijnen. Ook als ik er ooit uitga, kunnen mijn opvolgers niet alles afbreken. Sommige panden maken deel uit van het cultureel erfgoed van een gemeente. En dat is hier zeker het geval."