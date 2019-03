De Brabantse Pijl maakt extra lus in Beersel: Groot scherm op Herman Teirlinckplein Bart Kerckhoven

22 maart 2019

15u31 0 Beersel Beersel sluit wielerwedstrijd De Brabantse Pijl opnieuw in de armen. Op woensdag 17 april wordt de wedstrijd op groot scherm uitgezonden op het Herman Teirlinckplein. De wedstrijdorganisatie maakte in januari bekend dat in Beersel een extra lokale lus is uitgestippeld en dus maakt het gemeentebestuur er een groot feest van.

Alsemberg was jarenlang de start- en aankomstplaats voor De Brabantse Pijl. Nadat in 2004 de start verhuisde en in 2010 gekozen werd voor een aankomst in Leuven bleef Beersel echter verweesd achter. De Bruineput was tot dan een van de scherprechters op het parcours waar heel wat toeschouwers de renners aanmoedigden. Het enthousiasme in Beersel verdween, maar nu de organisatie aankondigde dat er een extra lus wordt ingevoerd in Beersel laait de liefde dan toch opnieuw op.

Bruine Put, Menisberg en Lotsestraat

De Brabantse Pijl wordt gereden op woensdag 17 april en sluit het klassieke voorjaar van Flanders Classics af. De mannen gaan van start in Leuven. Daarna trekken de renners richting Beersel waar twee lokale ronden van 16,3 kilometer wachten. Zowel de Bruine Put, de Menisberg en de Lotsestraat zullen twee keer beklommen worden. Daarna gaat het via Sint-Genesius-Rode richting Overijse waar de finish ligt. Ook de vrouwen, die starten en finishen in Gooik, leggen twee maal dezelfde ronde met passages in Beersel af. De wedstrijd is voor alle toeschouwers vanaf 11.30 uur live te volgen op groot scherm op het Herman Teirlinckplein. Er wordt ook drankgelegenheid en een foodtruck voorzien. De plaatselijke ronde, die door alle deelgemeentes van Beersel loopt, wordt volledig verkeersvrij gemaakt en parkeren is er dan verboden. Het parcours en meer info is te vinden op www.debrabantsepijl.be

