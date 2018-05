Dat ze een potje kunnen borstelen, die schepenen! 08 mei 2018

02u28 0 Beersel Beersel is de winnaar van de zwerfvuilactie, en dus moesten de andere deelnemers een tegenprestatie leveren. Zo trokken schepenen uit Halle, Dilbeek en Leeuw naar bezoekerscentrum De Lambiek, om er de parking schoon te vegen.

In de voorbije weken hebben de gemeentebesturen hun inwoners uitgedaagd om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen. In totaal namen meer dan drieduizend mensen deel. Heel wat verenigingen zetten hun vrijwilligers in. En in Beersel werd de grootste groep gemobiliseerd - in verhouding tot het bevolkingsaantal. "Dat we gewonnen hebben, is niet zo belangrijk", zegt Beersels schepen Veerle Leroy (Groen). "We moeten de mensen vooral duidelijk maken dat afval op straat gooien niet kan. Ik heb in Beersel wel gemerkt dat mensen door onze actie zijn beginnen nadenken."





Ballonvaart winnen

In Beersel alleen al trokken 968 mensen de straat op. Meer dan zevenhonderd van die vrijwilligers waren leerlingen en leerkrachten. Zij konden ook prijzen winnen. Zo mogen sommige opruimers binnenkort een ballonvaart maken.





In Dilbeek namen 629 mensen deel aan de actie, in Halle 1.317, en in Sint-Pieters-Leeuw 158. (BKH)





