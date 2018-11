Dansschool mikpunt van vandalen Tom Vierendeels

09 november 2018

16u07 1 Beersel Vandalen zijn driest te werk gegaan bij Dansschool Giants in Beersel.

Donderdagochtend werd vastgesteld dat er twee kasseistenen door het raam van de voordeur waren gegooid. De school is gelegen in de Hoogstraat. De laatste persoon heeft woensdagnacht rond middernacht het gebouw verlaten. De vandalen sloegen nadien pas toe.

De verantwoordelijke van de school laat op Facebook weten dat er ook sprake is van diefstal, maar het is niet duidelijk of de daders ook effectief binnen zijn geweest en iets hebben gestolen. De opa van een van de leerkrachten plaatste donderdagnamiddag een houten paneel voor het stukgeslagen raam.

Enkele leden van de vereniging bevinden zich momenteel in Parijs. Het is niet duidelijk of er aangifte werd gedaan bij de politie.