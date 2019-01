Dagverzorgingshuis NOAH Beersel zoekt extra vrijwilligers Bart Kerckhoven

28 januari 2019

11u52 0 Beersel H et dagverzorgingshuis NOAH Beersel zoekt extra vrijwilligers. NOAH Beersel is een kleinschalig dagverzorgingshuis van Familiehulp, waar oudere mensen met zorg nodig hebben een gezellige dag kunnen doorbrengen.

“We organiseren leuke activiteiten, zoals samen koken, wandelen, knutselen of kaarten”, vertelt coördinator Shana Devillé. “Onze verzorgenden helpen de mensen waar nodig. Cliënten kunnen een douche nemen, hun haar en nagels laten verzorgen of zich laten masseren. Op die manier wil NOAH een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt. Niet NOAH staat dan ook voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en Huiselijkheid.”

Ook de partners en familiedelen die dagdagelijkse zorg op zich nemen zijn welkom. “We zijn er ook voor mantelzorgers”, zegt Devillé. “Wanneer wij hun partner of ouder in NOAH opvangen, kunnen zij tot rust komen en wat tijd voor zichzelf nemen. Ook het sociale element speelt een rol. Veel senioren zijn vaak eenzaam, in NOAH proberen we via sociaal contact hun isolement te doorbreken.”

Binnen de werking van NOAH is er een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers. “Die mensen staan onze verzorgenden bij en nemen belangrijke taken op zich”, zegt Devillé. “Ze helpen ons een handje bij het organiseren van de activiteiten, gaan mee wandelen of op uitstap, doen boodschappen of assisteren bij het koken en de maaltijden. Ze vervoeren ook de cliënten van en naar NOAH. Dankzij hun hulp kunnen we onze cliënten gezelligheid en een warme zorg aanbieden. Momenteel zijn we op zoek naar extra vrijwilligers. “We maken posters en vertellen we ons verhaal op social media. Iedereen die een handje uit de mouwen wil steken, zeker met het vervoer van cliënten naar NOAH, is van harte welkom.”

Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger kan dat via het telefoonnummer 02/543.79.10 of via mail op brussel@familiehulp.be.