Cultuurverenigingen mogen hun zegje doen over gemeentebeleid Bart Kerckhoven

01 maart 2019

De Beerselse cultuurraad is op ronde in de Beerselse deelgemeenten. De adviesraad wil in elk dorp de mening horen van de culturele verenigingen. De informatie zal dan gebruikt worden bij de opmaak van het strategisch meerjarenplan van het schepencollege. De cultuurraad organiseerde dinsdag een eerste activiteit in Alsemberg. In de Grote Sleutel namen leden van een tiental verenigingen aan de gesprekken deel. De mensen van de cultuurraad kunnen op die manier de organisaties beter leren kennen en tegelijk de noden en de uitdagingen van het verenigingsleven in kaart brengen. Ook schepen van Cultuur Elsie De Greef (N-VA) volgde avond aandachtig aangezien zij later met de informatie aan de slag zal moeten gaan.