Chris Lomme brengt poëzie in Herman Teirlinckhuis 19 mei 2018

Actrice Chris Lomme komt op Pinkstermaandag naar het Herman Teirlinckhuis in Beersel, waar ze poëzie van Karel van de Woestijne zal brengen. De schrijver staat die dag overigens helemaal centraal in het huis, want ook biograaf Peter Theunynck en schrijvers Erwin Mortier en Stefan Hertmans zijn van de partij. Iedereen is welkom van 14 uur tot 18 uur. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Ook op zaterdag en Pinksterzondag kunnen het huis en de tuin bezocht worden, zullen er films vertoond worden en kan er iets gedronken worden op de Uwenberg, van 14 uur tot 17 uur. Meer informatie op www.huisvanhermanteirlinck.be. (BKH)