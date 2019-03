Chirojongens van Dworp verhuizen naar nieuwe gemeenschapslokalen Bart Kerckhoven

15 maart 2019

18u43 0 Beersel De chirojongens van Dworp zijn blij want ze zijn verhuisd naar de nieuwe gemeenschapslokalen in de Kerkstraat. De gebouwen werden vrijdagavond officieel ingehuldigd.

Sinds 2012 zat Chiro Sint-Jan in het oude bedrijfsgebouw van Mobikit op de Vroenenbosstraat. Het gemeentebestuur van Beersel besliste om nieuwe lokalen te bouwen voor de jeugdbeweging. Maar ook andere verenigingen in Dworp zullen de lokalen kunnen gebruiken voor kleinere activiteiten en vergaderingen. In totaal werd er 780.000 euro geïnvesteerd in de nieuwbouw. De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei realiseerde enkele jaren geleden al een sociaal woonproject op de plek waar Chiro Sint-Jan haar werking had. Daarvoor stond het Parochiaal Actie Comité (PAC) zelfs de erfpacht af aan Woonpunt Zennevallei en werd het oude jeugdheem afgebroken. In ruil werd wel beloofd om nieuwe lokalen te bouwen. De bouw liep vertraging op maar Sint-Jan keert dus terug naar de plek van het oude jeugdheem. Het hele weekend wordt er geklonken op de opening van de gemeenschapslokalen. Kinderburgemeester Lore Verhaegen mocht samen met het schepencollege van Beersel de lokalen openen.