Chauffeur in de remmen voor omgewaaide boom: gelukkig enkel blikschade Bart Kerckhoven

10 maart 2019

14u18 7

Een chauffeur beleefde zondagnamiddag de schrik van zijn leven toen hij in de remmen moest gaan voor een omgewaaide boom die op de Brusselse Buitenring belandde. Daardoor zijn zondagmiddag twee rijstroken afgesloten. De wagen raakte uiteindelijk beschadigd maar de inzittenden van het voertuig bleven wel ongedeerd. De boom waaide omstreeks 13.30 uur en vernielde ook één van de geluidsschermen enkele honderden meters voor de afrit Huizingen. De politie is al ter plaatse en het is nog wachten op een beschikbare brandweerploeg om de boom en de takken op te ruimen. Er staat intussen wel een file tot Ruisbroek richting Halle.