Chantal Engels wint juweel Waaile van Dwoeurp 15 februari 2018

Toneelkring Waaile van Dwoeurp heeft opnieuw een juweel geschonken aan één van de toeschouwers van 'Allo, mè laaiflaain?', het stuk dat eind vorige maand opgevoerd werd in De Meent in Alsemberg. Chantal Engels beantwoordde de vraag van de tombola correct en wist ook het aantal ingestuurde antwoordformulieren te raden. Zij mocht bij juwelier Bosmans in Halle een waardevol polshorloge in ontvangst nemen.





(BKH)