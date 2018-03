Celstraf met uitstel voor burenruzie 09 maart 2018

Een 79-jarige man uit Beersel is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden met uitstel voor het bedreigen van zijn buurvrouw. Bovendien toonde hij zijn wapen aan haar waardoor hij ook voor verboden wapendracht vervolgd werd. De man heeft al een tijdje ruzie met zijn buren. In de zomer van 2016 escaleerde deze ruzie toen de zeventiger een draad begon te spannen tussen hun eigendommen. Toen zijn buurvrouw hierover verhaal kwam halen toonde hij zijn geweer met de woorden 'dat als iemand op zijn domein zou komen hij deze neer zou schieten'. De vrouw had alles opgenomen met haar gsm en de beelden doorgestuurd naar de politie met een rechtszaak tot gevolg. (WHW)