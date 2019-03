CARNAVAL HALLE: Nieuw prinsenpaar op bezoek in de Alzenbar in Alsemberg Bart Kerckhoven

28 maart 2019

13u25 3

Het nieuwe prinsenpaar van Carnaval Halle bezocht woensdagavond de Alzenbar in cultureel centrum de Meent in Alsemberg. Uitbater Didier Paesmans kent Prins Peter al enkele jaren en dus maakte die graag even tijd om samen met zijn Prinses Cindy binnen te stappen. Ook mini hofnar Yorben en het Seniorenprinsenpaar waren van de partij. Enkele vaste klanten van de Alzenbar hadden zich voor de gelegenheid verkleed en zo kon er twee dagen voor het grote feest losbarst in Halle toch ook al wat van de carnavalssfeer in Alsemberg geproefd worden.