Café De Zwaan en de kerstman zamelen 250 euro in voor FriS Bart Kerckhoven

24 december 2018

In café De Zwaan werd het voorbije weekend de kerstman ontvangen. De goede man ging graag met jong en oud op de foto en tegelijk kon een goed doel gesteund worden. De uitbaters van De Zwaan kunnen zo een mooi bedrag van 250 euro schenken aan FriS, de organisatie die in de streek mensen met een beperking laat sporten. De actie kaderde in de Warmste Week.