Buurtbewoners ontdekken nieuw park Neerdorp 04 juni 2018

02u31 0 Beersel De Huizingenaren konden zondag voor het eerst het nieuwe park Neerdorp ontdekken. Op de oude industriesite van Catala in de Beerselse deelgemeente richtte de Vlaamse Landmaatschappij een groen gebied helemaal opnieuw in. De oude industriegrond was helemaal overwoekerd maar is opnieuw toegankelijk.

"De oude bekkens werden uitgeruimd", zegt bevoegd schepen Veerle Leroy (Groen). "De beek stroomt opnieuw meanderend door het gebied, er zijn wandelpaden aangelegd en de kinderen kunnen zelfs ravotten in een nieuwe speeltuin." De schepen kon haar collega's er wel niet van overtuigen om een fietspad door het park te trekken. "Dat is jammer want het bovenlokaal fietsroutenetwerk dat vlakbij zou uitgestippeld worden zal niet meteen gerealiseerd worden", zegt Leroy nog.





De aanleg van het nieuwe park kostte 800.000 euro, het grootste deel werd gefinancierd door de Vlaamse overheid. (BKH)