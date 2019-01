Buurman Ben Weyts na de toeterende taxi’s: “Ik dacht dat er een trouwstoet door het dorp reed” Bart Kerckhoven

25 januari 2019

14u49 0 Beersel Wie vrijdagochtend wilde uitslapen in Dworp was er aan voor de moeite. Een colonne van een honderdtal taxichauffeurs reed om 6 uur luid toeterend het dorp binnen om minister Ben Weyts wakker te schudden. Dat ze tegelijk ook de Dworpenaren uit hun nachtrust haalden vonden ze zelf zo erg niet. “We blokkeren de snelwegen niet”, vertelde Pierre Steenberghen. “En we zijn hier weg voor de school start.”

Een langgerekte stoet van taxichauffeurs reed vrijdagochtend via de Alsembergsesteenweg het dorp binnen. Via de smalle straatjes ging het richting het huis van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). De boze taxichauffeurs maakten zo hun ongenoegen duidelijk over het taxidecreet dat op tafel ligt. Er worden enkele beperkingen opgeheven maar de taxichauffeurs vrezen dat bedrijven als Über zo vrij spel zullen krijgen. “Als het taxidecreet er door komt dan zal dit het resultaat zijn”, zegt taxichauffeur Michel Vandervoort. “Dan rijden er binnenkort in elk dorp honderd taxi’s rond. Het wordt een sociaal bloedbad want er worden amper nog regels opgelegd.”

De minister besloot om de taxichauffeurs niet te woord te staan. “Ik heb die mensen al verschillende keren ontvangen op mijn kabinet maar niet thuis”, vertelde minister Weyts op Q Music. “Ik weet niet wat de mensen in Dworp hiermee te maken hebben. Ik vind het absoluut niet gepast. Denken ze echt dat ik nu positiever ga worden door hier de inwoners te intimideren? Ik snap de bedoeling niet.”

De buren van Ben Weyts wisten eerst niet wat er gebeurde. “We zijn uit ons bed geclaxonneerd”, vertelt buur René De Jonge die wat verder op woont. “Ik dacht eerst dat er een Turkse trouwstoet door het dorp reed. Maar ik vond het wel al vreemd dat die zo vroeg op de ochtend rondreden. Ik ben dan met een vriend even rondgegaan en nu zie ik dat het taxichauffeurs zijn.” René vond het allemaal zo erg nog niet. “Ach ja, het zijn nog brave mannen. Ik ben bijna twintig jaar vakbondsafgevaardigde geweest en we voerden op een andere manier actie. Ik heb de directeur van het bedrijf nog opgesloten in zijn bureau.” René wist wel al meteen dat de minister de chauffeurs niet ging ontvangen. “Ik ken Ben”, zegt René. “Die zal er zich niet te veel van aantrekken. Maar de mannen willen vooral aandacht en dat is toch gelukt.” Even stond het verkeer wel stil op de Alsembergsesteenweg toen de taxi’s zelf even halt hielden maar uiteindelijk bleef de hinder op de weg beperkt.

De politie kwam net voor 7 uur ook ter plaatse en bemiddelde tussen de minister en de taxichauffeurs. Enkele wagens werden voor de oprit van de minister geparkeerd. De politie noteerde wel de gegevens van de taxichauffeurs maar besliste om geen boetes uit te delen. Woordvoerder Pierre Steenberghen van taxifederatie GTL-Taxi benadrukte dat de chauffeurs echt wel nagedacht hadden over de actie. “We willen natuurlijk dat we gehoord worden maar we willen de mensen ook geen kwaad doen”, zegt Steenberghen. “Daarom beslisten we om zo vroeg uit te rijden en de actie om 8 uur stoppen. Dan beginnen de scholen en kunnen de ouders hun kind zonder problemen afzetten. Beter dit dan de snelweg blokkeren.” De minister kon uiteindelijk zijn kinderen ook naar school brengen. Dat deed hij te voet. Nog voor de laatste taxi weggereden was voor de toegang van zijn huis glipte Ben Weyts met zijn kinderen weg via een wandelpaadje.