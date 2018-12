Burgemeester Vandaele: “Hoog tijd voor een eigen rechtbank en effectieve straffen” In nog geen twee maanden tijd al meer dan 150 inbraken in politiezone Zennevallei Tom Vierendeels

26 december 2018

17u57 6 Beersel Met nog enkele dagen te gaan staat de inbrakenteller in de politiezone Zennevallei voor december al op meer dan zestig. Voor Beersels burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) is de maat vol: hij wil een eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde én effectieve straffen.

De politiezone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) zet in het kader van de vele inbraken al twee tot drie extra ploegen in. Maar helaas heeft die extra inspanning nog geen arrestaties opgeleverd. “De politie doet wel haar uiterste best”, zegt Beersels burgemeester Hugo Vandaele. “Maar ik blijf erbij dat we dweilen met de kraan open zolang Justitie geen effectieve straffen uitspreekt. Dan mag je nog zoveel patrouilles inzetten als je wil... Als er inbrekers opgepakt worden, staan ze 24 uur later alweer op straat. Enkele maanden later komt het dan tot een proces, maar wanneer ze voor de Franstalige rol in een Brusselse rechtbank kiezen, krijgen ze vaak een voorwaardelijke celstraf. Of een celstraf tot drie jaar: die moeten ze niet uitzitten.”

Het is dan ook hoog tijd voor een eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde, meent Vandaele. “De problematiek in Brussel ligt nu eenmaal anders, waardoor straffen te licht zijn. Naast een splitsing ben ik ook voorstander van effectieve straffen, of het nu om boetes, celstraffen of werkstraffen gaat. Het is één van de weinige raakvlakken die ik heb met mijn Dilbeekse collega (N-VA’er Willy Segers, red.). Ook hij ziet in zijn gemeente regelmatig daders opgepakt worden, die dan weer vrijkomen of geen effectieve straf krijgen.”

Terug naar de zone Zennevallei. Daar werden in november en december samen al meer dan 150 feiten geregistreerd. “Het klopt dat we door een inbrakengolf getroffen worden”, bevestigt commissaris Reinhard Beerens. “Maar dat is niet alleen in onze zone het geval. Op kerstavond waren er nog twee inbraken in Beersel — overdag ook nog twee in Halle. En ook in Sint-Pieters-Leeuw werd een feit vastgesteld. Op 23 december waren het er nog een vijftal in Beersel.”

Volgens Beerens gaat het, tot dusver, om meer dan zestig feiten in december. “En Beersel wordt het zwaarst getroffen. Daar kunnen we echt van een plaag spreken. Halle komt op de tweede plaats, in Sint-Pieters-Leeuw ligt het aantal feiten lager.” In de hele zone werden in november alleen overigens 89 inbraken gepleegd.

“We roepen inwoners op om bij alle verdachte zaken die ze opmerken onmiddellijk het noodnummer 101 te bellen”, herhaalt de politie nu. “Alle oproepen voor verdachte handelingen behandelen we met de hoogste prioriteit. Door deze meldingen van inwoners kunnen we ook effectief overgaan tot de arrestatie van verdachten. We hebben de hulp van de burgers echt nodig.”