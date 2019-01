Brutale inbraak bij dagblad- en buurtwinkel Daders slaan vitrine van Paper & Food Shop in met autokrik Tom Vierendeels

04 januari 2019

18u16 0 Beersel Inbrekers hebben donderdagnacht een brutale inbraak gepleegd op de Paper & Food Shop van Danny Seghers in de Henri Torleylaan. Ze sloegen het raam in en gingen aan de haal met de kassa. Daders en buit zijn voorlopig spoorloos, al werden ze wel opgemerkt door buurtbewoners.

Danny woont op de tweede verdieping boven zijn zaak, terwijl zijn vier dochters die tussen 12 en 18 oud zijn de eerste verdieping betrekken. “Rond 1.30 uur werd ik gewekt door een vreemd lawaai”, vertelt hij. “Het leek alsof er met een zware machine in de straat gewerkt werd en deed mij denken aan een kraan op rupsbanden. Even later trad het alarm in werking. Op automatische piloot spurtte ik naar beneden. Momenteel sukkel ik enorm met mijn knie, maar bij het afstormen van de trappen voelde ik geen enkele pijn.”

De man merkte in eerste instantie niets op. “Ik schakelde het alarm uit, zag dat er geen sigaretten waren verdwenen en schakelde het licht aan”, zegt hij. “Toen merkte ik op dat het raam aan de voorkant was ingeslagen. Enkele buren die ook gewekt waren door het geluid hadden zich al voor de winkel verzameld. Zij wezen er mij op dat ik eens naar de kassa moest kijken. En inderdaad, die hadden de daders gewoon uit de kast gerukt en meegenomen. Op de plek waar ze binnendrongen verkopen we brood- en vleesproducten. De kassa met weegschaal werd kapotgeslagen, maar verder ongemoeid gelaten.”

Het geluid dat Danny en de buren wekte bleek afkomstig te zijn van een autokrik. “Daarmee zijn ze op het dubbele glas blijven beuken en de krik lieten ze uiteindelijk ook achter in de winkel”, gaat het verder. “Tussen beide glaslagen is nog een ruimte van een vinger dik. Dat glas breken moet dus heel wat moeite gekost hebben – zeker als ze enkel een krik gebruikten. Enkele buren zagen de daders wegvluchten. Het zou om twee blanke mannen gaan. Met welke auto ze zich verplaatsten is niet duidelijk – de ene zegt een Renault monovolume, de andere een Peugeot. De politie is op zoek gegaan, tot zelfs op de autosnelweg, maar ze zijn niet meer aangetroffen.”

“De brandweer is ter plaatse gekomen om de ruit af te dekken, maar een schrijnwerker is dit nu op een stevigere manier komen doen”, weet Danny. “De winkel hield ik intussen gewoon open. Achteraf kreeg ik het even moeilijk om te beseffen dat er iemand was binnen geweest.” Hoeveel de daders meehebben is niet duidelijk. “Maar meer dan de startkassa alleszins”, knikt hij. “Normaal haal ik de dagopbrengsten altijd weg ‘s avonds, maar voor een keer deed ik dat niet omdat het drukke avond was. En net dan breken ze in...”

De plaag van inbraken blijft dus duidelijk aanhouden in de zone Zennevallei. Tussen begin november en eind december werden al meer dan 150 feiten gepleegd, waarbij vooral Beersel het zwaarst getroffen wordt.