Brothers of Solidarity krijgt steun van Waaile van Dwoeurp Bart Kerckhoven

31 december 2018

De verenigingen Brothers of Solidarity heft van de toneelkring Waaile van Dwoeurp een cheque gekregen van 1.000 euro. Brothers of Solidarity helpt daklozen in Halle en Brussel door maaltijden uit te delen en door hen kleding en ander materiaal te schenken. Het geld is een deel van de winst die de toneelkring maakte bij de activiteiten. Op de foto overhandigen Marc Slootmans, Edgard Deloor en Ingrid Praet van de toneelkring de cheque aan David Goubert en Thomas Degrève van Brothers of Solidarity. De toneelkring zelf is nu al in volle voorbereiding van de volgende productie ‘Kuuroord Fontina’ waarvan de opvoeringen doorgaan op 25, 26 en 27 januari in cultureel centrum De Meent in Alsemberg. Meer info op www.waailevandwoeurp.be.