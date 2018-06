Broedermoord dit najaar nog voor rechtbank 23 juni 2018

02u29 0 Beersel Het proces tegen Olivier De Bock (47) zal dit najaar aanvangen. Op 6 september zal de datum bepaald worden waarop de zaak behandeld zal worden.

Het lichaam van Yves De Bock, een ingenieur uit Anderlecht, werd op 8 april 2014 aangetroffen in een park nabij de E19 in Lot. Zijn broer, die sinds mei 2015 onder elektronisch toezicht staat, beweert nog steeds dat hij niets te maken heeft met het overlijden van zijn broer. Parket en speurders denken daar anders over. Zo werd de gsm van Olivier De Bock op 25 maart 2014, de dag dat zijn broer voor het laatst werd gezien, geregistreerd op de gsm-mast die het gebied dekt waarin het lichaam van het slachtoffer later werd gevonden.





Bovendien zou Yves De Bock die dag in een gesprek met zijn moeder aangekondigd hebben dat hij een hartig woordje ging praten met zijn broer, omdat die de erfenis van hun vader aan het verbrassen was.





