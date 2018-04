Brandweer helpt paarden op het droge 09 april 2018

02u32 0

Brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft afgelopen weekend zowel in Gaasbeek als in Alsemberg paarden op het droge moeten helpen. In de omgeving van de Donkerstraat kwam zaterdag een slechtziend paard in een beek naast de weide terecht. Met behulp van een verreiker kon het beest uit de beek gehaald worden. Het dier raakte onderkoeld, maar haalde het wel.





In de J.B. Woutersstraat in Alsemberg werd er vrijdagnacht ook al uitgerukt. Hier brak een paard uit en belandde vervolgens in het zwembad van de eigenaars. De brandweer bouwde een soort schans om het dier uit het water te laten stappen. Het paard hield lichte verwondingen over aan het avontuur. (TVP)