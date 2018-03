Brandje in stal 29 maart 2018

02u32 0

In de stal van een boerderij in de Hongarijestraat heeft gisteren een verwarmingsinstallatie vuur gevat. De bewoners gingen de vlammen zelf te lijf. De brandweer moest dus enkel nog nablussen en ventileren. De schade bleef beperkt tot de verwarmingsketel. Oorzaak was een technisch defect. (TVP)