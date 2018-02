Brand in hoogspannings-cabine bij Cogebi 19 februari 2018

De brandweerzone Vlaams-Brabant West is gisternamiddag lange tijd zoet geweest met een brand bij isolatiefabrikant Cogebi langs de Jozef Huysmanslaan. Een agent van een bewakingsfirma zag kort na 14 uur rook uit één van de gebouwen komen en verwittigde de hulpdiensten.





In eerste instantie kon niet achterhaald worden van waar de rook kwam en omdat er in het gebouw onder meer een labo aanwezig is met radioactief materiaal, werd geen enkel risico genomen en werden ook de nodige metingen uitgevoerd. Uiteindelijk bleek de brand te woeden in het hoogspanningslokaal op de gelijkvloerse verdieping. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. Of er gevolgen zijn voor de productie is niet geweten. (TVP)