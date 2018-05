Bouw nieuwe school De Springveer start in augustus 01 juni 2018

02u28 0

De bouw van de nieuwe school voor De Springveer in Alsemberg start in augustus. Dat is vijf maanden later dan gepland.





"De zoektocht naar een aannemer verliep niet vlot", zegt schepen van Onderwijs Jo Vander Meylen (CD&V). "De aanbesteding moest opnieuw gebeuren maar met aannemer Denys hebben we nu wel een bedrijf die de opdracht binnenhaalde."





Eind november 2019 zou de nieuwe school klaar moeten zijn en dat zou twee maanden vroeger zijn dan ingecalculeerd. De kleuters van De Springveer verhuisden dit schooljaar al naar containers omdat aanvankelijk gedacht werd dat de bouw al zou begonnen zijn. De brug over de Molenbeek aan de Gemeenveldsite zal begin volgend schooljaar ook klaar zijn zodat ouders en leerlingen vandaar op een veilige manier naar school kunnen en de grote werf ontwijken. (BKH)