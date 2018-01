Boom dreigt op gemeentehuis te waaien 25 januari 2018

02u33 0 Beersel Een zieke boom dreigde gisteren door de hevige rukwinden terecht te komen op het historische gemeentehuis van Beersel, op het domein Rondenbos.

De meer dan twintig meter hoge boom was gespleten en ging vervaarlijk mee met de wind, wat gelukkig opgemerkt werd door de ploegbaas van de groendienst. Omdat die dienst niet over het nodige materiaal beschikte om in te grijpen, werd een beroep gedaan op de brandweer.





Omdat de voorspellingen aangaven dat de windstoten harder zouden worden na de middag, werd het werken tegen de klok. Schepen Veerle Leroy (Groen) vroeg wel om de korte stam in een V-vorm te laten staan, in plaats van de boom met de grond gelijk te maken. Dat gebeurde dan ook.





(TVP)