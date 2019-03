Bomen vallen op geparkeerde wagens tijdens stormweer Bart Kerckhoven

10 maart 2019

17u03 7

Zowel in de Kasteellaan als de vlakbij gelegen Molenberglaan in Alsemberg vielen zondagnamiddag tijdens het stormweer bomen op geparkeerde wagens. Een ploeg van de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om de bomen te verzagen. Er vielen gelukkig geen gewonden. In de Molenberglaan moesten de brandweermannen wel voorzichtig werken omdat gevreesd werd dat een andere boom er ook nog kon omwaaien.