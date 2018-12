Bomen aan De Ceder worden gekapt en vervangen Bart Kerckhoven

30 december 2018

De bomen aan woonzorgcentrum De Ceder langs de Grote Baan in Beersel worden vanaf januari gekapt. Het gaat om de bomenrij met Italiaanse populieren tussen de parking van het woonzorgcentrum en de tuinen van de bewoners langs de Navetstraat.

De bomen verkeren niet in goede staat en moeten dringend gekapt worden. Enkele bomen in de rij zijn al afgestorven en anderen zijn aangetast door inrotting van de stam en de wortelhals. Om te voorkomen dat een van de bomen zou omvallen op de parking of in de tuinen zou belanden is beslist om ze te kappen. Er worden wel nieuwe jonge bomen aangeplant. De werken starten in januari en zullen duren tot half maart.