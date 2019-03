Boete van 720 euro en twee maanden rijverbod, maar vrouw ontkent achter het stuur te hebben gezeten Tom Vierendeels

20 maart 2019

14u59 0 Beersel Een vrouw moest woensdag voor de Halse politierechtbank verschijnen na een snelheidsovertreding op de R0 in Beersel. Ze beweert dat haar zoon reed, maar de advocate kon dit niet bewijzen voor de rechter.

De wagen werd op 5 september 2017 aan 151 kilometer per uur geflitst op de Brusselse ring in Beersel. De vrouw op wiens naam de wagen staat ingeschreven bleek toen niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. “Maar het was haar zoon die met het voertuig reed”, gaf de advocate aan. “Het is hij die de wagen neemt en er dan verkeersovertredingen mee begaat, alleen kan ik dit niet bewijzen.” De rechter sprak voor de snelheidsovertreding een boete van 160 euro uit. Voor het rijden zonder rijbewijs kreeg de vrouw een boete van 1.600 euro –waarvan 1.040 euro met uitstel- en een rijverbod van twee maanden.