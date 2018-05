Boete en rijverbod na 95 km/uur in bebouwde kom 17 mei 2018

A.M. heeft zijn rijbewijs voor de duur van een maand mogen inleveren nadat hij betrapt werd in de Zennestraat in Lot, waar hij met zijn BMW X6 95 kilometer per uur reed. Die feiten dateren van eind mei vorig jaar. De man verklaarde dat het die dag helder weer was en dat er weinig andere weggebruikers op de baan waren. Maar die uitleg wist politierechter Johan Van Laethem niet te smaken. "Dit mag nooit een reden zijn voor zo'n doodrijsnelheid", haalde hij uit. "Er is wel een goede reden waarom die straat in de bebouwde kom ligt. Met zo'n snelheid kan een bestuurder nooit ingrijpen bij onverwachte gebeurtenissen." A.M. kreeg nog een boete van 800 euro, waarvan 240 euro met uitstel. (BKH)