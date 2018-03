Boekenruilkastjes zoeken meters en peters 30 maart 2018

02u42 0 Beersel Het gemeentebestuur wil zestien boekenruilkastjes plaatsen en is nog op zoek naar meters en peters die een oogje in het zeil kunnen houden.

Op de Elsemheide werd in aanwezigheid van meter Christine Timmerman de eerste boekenbox ingehuldigd. "De boekenruilkastjes kunnen het sociaal contact bevorderen", zegt bevoegd schepen Eddy Deknopper (CD&V). "Maar misschien lokken ze uiteindelijk ook wat extra bezoekers naar onze bibliotheek. We hopen alvast dat de kastjes veel boeken mogen verwelkomen en dat heel wat oude boeken op die manier ook een nieuwe eigenaar krijgen."





Wie graag meter of peter wordt van een boekenruilkastje, kan zich kandidaat stellen in de bibliotheek. Het hele project kost de gemeente 2.000 euro, met dank aan de eigen arbeiders die de kastjes maakten. (BKH)