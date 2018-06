Boek over WO I 15 juni 2018

Het Heemkundig Genootschap van Witthem heeft een boek gemaakt over de Eerste Wereldoorlog en de impact daarvan op de Beerselse dorpen. Marc Desmedt schreef het driedelige boek 'Onze dorpen en onze soldaten in de Grote Oorlog'. Zo'n 550 jongemannen uit de Beerselse deelgemeenten waren soldaat in 1914-1918. Hun belevenissen worden in het boek beschreven. Een zestigtal sneuvelden. Anderen werden krijgsgevangen of geïnterneerd in neutraal Nederland. De meesten raakten gekwetst of ziek en belandden in één van de vele fronthospitalen. Het geïllustreerde boek wordt geleverd in een kartonnen etui en bevat meer dan 900 pagina's. Wie de collectie van drie delen aankoopt voor 31 juli betaalt 50 euro. Nadien kost de publicatie 60 euro. Info op www.beersel.be/groteoorlog. (BKH)