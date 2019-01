BOB laat het afweten: student heeft 2,35 promille in het bloed TVP

15 januari 2019

00u25 0 Beersel Een jongeman verscheen maandag voor de Halse politierechtbank omdat hij in februari vorig jaar betrapt werden op dronken rijden. Opmerkelijk genoeg was er voor het uitgaan een BOB aangeduid, maar die liet het ‘s nachts afweten.

De politie merkte vorig jaar in Dworp een zwarte wagen op die ‘s nachts zonder lichten reed en besloot het voertuig aan de kant te zetten. De twee inzittenden hadden er een nachtje feesten in Brussel opzitten en de bestuurder bleek te diep in het glas gekeken te hebben. De man bleek maar liefst 2,35 promille in het bloed te hebben en zijn rijbewijs -dat hij nog geen twee jaar had- werd dan ook onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

“Jij behoort tot de huidige BOB-generatie”, zei politierechter Dina Van Laethem. “De overheid besteedt zoveel geld aan campagnes, maar toch trekken jullie het zich niet aan. Het is toch beter als ieder op zijn beurt BOB is?” De procureur liet zich ontvallen dat een taxi naar huis een veel veiligere en goedkopere oplossing was geweest. Voor het uitgaan was er nochtans afgesproken wie BOB ging zijn, maar die persoon liet het uiteindelijk afweten.

Omdat je jongeman nog student is en geen inkomen heeft, werd hij veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. Daarnaast moet hij zijn wagen nog dertig dagen aan de kant laten staan en zowel zijn theoretische als praktische proeven opnieuw afleggen.