Bewoners Het Houtem voelen zich onveilig 30 augustus 2018

Verschillende bewoners van de wijk Het Houtem voelen zich onveilig. De politiezone Zennevallei ondervroeg vijfentwintig bewoners nadat N-VA-gemeenteraadslid Willem Vandenbussche de problemen in de wijk aankaartte. Vijftien ondervraagden voelden zich onveilig en bijna evenveel lieten zelfs weten slachtoffer te zijn geweest van een inbraak, overlast en drugsfeiten. "Er werden extra patrouilles beloofd door de burgemeester, maar daar is weinig van te merken", zegt Vandenbussche. "Dat er recent geen klachten zijn binnengekomen, klopt al helemaal niet. We hebben weet van recente klachten van drugsgebruik en sluikstorten." De partij stelt nu voor om alvast extra patrouilles in te zetten, maar ook camerabewaking te installeren. (BKH)