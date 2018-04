Bestelwagen op de flank na klapband 10 april 2018

02u39 0

Bij een ongeval op de Binnenring is gisterochtend omstreeks 9 uur een chauffeur van koerierdienst GLS gewond geraakt. De man verloor na een klapband de controle over het stuur van zijn bestelwagen, ging aan het slingeren en eindigde uiteindelijk op zijn flank op de afrit. Het slachtoffer werd in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de afrit in Huizingen een uur lang deels versperd. (TVP)