Beschieting Kasteel 24 mei 2018

De geschiedenis van het Kasteel van Beersel herleeft op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. Dan vindt er een historische evocatie plaats waarbij de beschieting van het Kasteel van Beersel in 1489 wordt overgedaan. Zwaarbewapende krijgslieden, ridders met blinkende harnassen, ijverige ambachtslui, vloekende kanonniers, spiedende boogschutters op de kantelen, jammerende jonkvrouwen en roffelende trommelaars zullen dankzij vzw Den Troep de duistere middeleeuwen laten herleven. Vanaf 10 uur 's ochtends kan iedereen het kasteel bezoeken en de hele dag door is er animatie waarbij dan in de namiddag de beschieting van het kasteel zelf nagespeeld wordt. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Voor kinderen is er een korting. Meer info op www.visitbeersel.be.





