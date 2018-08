Beroep van schroothandelaar verworpen 24 augustus 2018

Schroothandel Hensmans krijgt geen vergunningen meer om de zaak langs het Heideveld in Lot uit te baten. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) heeft het beroep van het bedrijf tegen een eerdere opheffing van de provincie Vlaams-Brabant verworpen. Het ging om vier vergunningen voor het sorteren en behandelen van schroot. De Vlaamse Milieumaatschappij vroeg om de vergunningen in te trekken nadat werd vastgesteld dat het bedrijf afvalwater in de Zenne loosde. Sinds 1999 werden volgens de minister al een vijfentwintigtal overtredingen vastgesteld. Dat leidde tot heel wat waarschuwingen en twaalf processen-verbaal. Enkel afvalstoffenmaatschappij OVAM gaf bij de behandeling van het beroep een gunstig advies maar het schepencollege, het Vlaams departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij gaven allemaal een negatief advies.





(BKH)