Benieuwd wat er zich afspeelde achter de gevels van Dworpse huizen in de jaren vijftig? Heemkundig genootschap van Witthem zocht het uit Bart Kerckhoven

09 april 2019

08u11 2

Het heemkundig genootschap Van Witthem heeft een nieuwe publicatie uit over de huizen in Dworp. De heemkring kon de hand leggen op een uniek tijdsdocument: foto’s van verschillende huizen van Dworp uit de jaren vijftig. Die foto’s bevonden zich op steekkaarten in het historisch kadasterarchief te Halle. Na digitaliseerwerk werd de huidige locatie van de huizen opgezocht en op dezelfde plek een hedendaagse foto gemaakt. “Soms is de tijd blijven stilstaan, enkele huizen verdwenen, maar de meeste huizen zijn in het huidige straatbeeld nog goed te herkennen. Het boek is een ware teletijdmachine naar het Dworp van de jaren vijftig”, klinkt het bij de heemkring.

Auteurs Willy Debraekeleer, Alex Wauters en Mieke Dekoninck laten het erfgoed herleven in het boek. De schrijvers vertellen de verhalen achter de gevels verscholen, wie er woonde, welk beroep er werd er uitgevoerd en wat de gezinssituatie was. Alles is door de auteurs minutieus nagepluisd. Bovendien zijn er waardevolle wetenswaardigheden toegevoegd zoals bidprentjes en familiefoto’s. Vele Dworpse volksfiguren worden zo vereeuwigd in het verhaal van hoe en waar ze woonden: Pie Varken, Jef Konijn, Jef Elektrik, Neeke Klipper, Jul va Jokkes, Net va Createur, Jefke Weutel, Maree Carbuur en anderen. Het nummer kan aangekocht worden door het storten van 10 euro op het rekeningnummer IBAN BE24 0013 1143 4138 van het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ Beersel, met vermelding van naam, voornaam en adres, gevolgd door de aanduiding ‘nummer 81’.