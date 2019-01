Beerselse schoolkinderen leven zich uit in Zwitserse sneeuw Bart Kerckhoven

11 januari 2019

10u17 0 Beersel 85 Beerselse kinderen uit de gemeentelijke basisscholen van Lot en Huizingen amuseren zich in de Zwitsere sneeuw. De gezamenkijke sneeuwklassen zijn intussen een jarenlange traditie geworden.

Dit jaar verblijven de kinderen in Leysin in Zwitserland en dat van 8 tot 16 januari. De kinderen genieten er onder een winterzon met volle teugen van een verse laag sneeuw om in te spelen, wandelen, zakglijden, tobogannen, en natuurlijk skiën.

“Het bljift een ongelofelijke ervaring die kinderen hun leven lag meedragen”, zegt schepen van Onderwijs Jo Vander Meylen die enkele dagen bij de groep logeerde. “Samen met vrienden en nieuwe vrienden beleven ze de tijd van hun leven terwijl ze sociale en sportieve vaardigheden oefenen. Nu ik een paar dagen op bezoek ben komt het allemaal terug alsof het gisteren was. Ook als leerkracht van de zesde klas trok ik meerdere keren op sneeuwklassen met heel veel kinderen. En ik stel vast dat de tientallen brieven die we meebrachten vol vragen, weetjes van het thuisfront en een beetje gemis er nog altijd bij horen.”

De sneeuwklassen worden onder andere betaald met de opbrengst van allerlei activiteiten zodat er een bedrag boven op de maximumfactuur kan bijgelegd worden.