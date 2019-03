Beerselaars mogen hun gedacht zeggen tijdens grote burgerenquête Bart Kerckhoven

18 maart 2019

11u49 0 Beersel De inwoners van Beersel krijgen meer inspraak in het beleid. Het gemeentebestuur lanceert een grote burgerenquête onder de naam ‘Mijn idee!’. Iedereen kan anoniem zijn mening en suggesties geven aan het gemeentebestuur.

De Beerselaars die deelnemen aan de bevraging kunnen meegeven wat hun wensen en noden zijn. “Op die manier weet het gemeentebestuur wat goed is, maar ook wat beter kan”, klinkt het. “Dit is hét moment voor Beerselaars om hun ideeën te geven.”

De gemeentediensten stelden de vragen op samen met een extern bureau. De grote thema’s zijn communicatie en participatie (met onder andere vragen over het Rondbosmagazine, sociale media en de website), milieu (groene ruimte, sluikstorten) en klimaat (energie en duurzaamheid), mobiliteit (parkeerplaatsen en stationsomgeving), samenleven en diversiteit. Tenslotte wordt gepeild naar de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening en worden enkele vragen gesteld om zicht te krijgen op wie allemaal deelneemt. De burgerenquête is anoniem en kan ingevuld worden tot 12 april. De bevraging online invullen kan via http://www.beersel.be/mijnidee en duurt een tiental minuten. Mensen die niet zo handig zijn met de computer kunnen een papieren versie afhalen aan de balies van het Sociaal Huis, de gemeentelijke loods, Woonzorgcentrum De Ceder, sportcomplex Vogelenzang, de Bib en in de Bibliobus. Nadien wordt alles verwerkt en besproken op de gemeenteraad. De resultaten zullen gebruikt worden voor de opmaak van het nieuwe beleidsplan voor de komende legislatuur.