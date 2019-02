Beersel wil stijgend aantal inwoners stoppen: “Geen hoogbouw meer en groene ruimte bewaren” Bart Kerckhoven

25 februari 2019

13u53 0 Beersel Burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) wil niet meer dat het aantal inwoners in Beersel groeit. Hoogbouw in de gemeente is onbespreekbaar en de groene ruimten mogen niet meer opgeofferd worden voor bouwprojecten.

Beersel telde op 1 januari 2019 25.241 inwoners. Dat zijn er 206 meer dan een jaar geleden. Vijf jaar geleden waren er dat ‘nog maar’ 24.504. Beersel blijkt dus erg aantrekkelijk om te wonen. Maar al die nieuwe inwoners moeten dus ook een plek vinden. Het gemeentebestuur laat nu een scan uitvoeren door de Vlaamse Bouwmeester. “Een studiebureau brengt de hele gemeente in kaart op gebied van ruimtelijke ordening”, zegt burgemeester Vandaele. “Voor ons is het een interessante studie omdat we zo een frisse en nieuwe kijk zullen krijgen op Beersel. Zo krijgen we te horen wat er nog mogelijk is in onze gemeente. Maar het is zeker niet de bedoeling om het inwonersaantal nog te laten stijgen. Beersel is nog een groene en vooral landelijke gemeente en dat moet zo blijven. Dat kunnen we onder andere door hoogbouw niet toe te laten. De instroom vanuit de hoofdstad is groot, ook bij ons. Maar dat betekent niet dat we onze gemeente moeten laten volbouwen.” De gemeenteraad bespreekt de scan van de Vlaamse Bouwmeester woensdagavond.