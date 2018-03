Beersel wil gasvrij worden FOSSIELE BRANDSTOFFEN KUNNEN TEGEN 2040 VERLEDEN TIJD ZIJN ANTON GOEGEBEUR & BRUNO STRUYS

31 maart 2018

03u07 0 Beersel Beersel laat als eerste gemeente in België onderzoeken of ze helemaal zonder aardgas kan. Het bestuur wil definitief af van fossiele brandstoffen.

Beersel loopt niet voorop in duurzame energievoorziening, integendeel. Sensibiliseringscampagnes ten spijt, haalt de gemeente het Vlaamse gemiddelde qua aantal zonnepanelen niet. En toch wil men nu het voortouw nemen. Een groene schepen voor Energie zit daar allicht voor iets tussen, maar de studie naar een aardgasvrije gemeente wordt gedragen door een brede coalitie, met naast Groen ook CD&V, Open Vld en sp.a.





Net als de meeste gemeenten tussen Antwerpen en Brussel is Beersel afhankelijk van laagcalorisch gas - gas met een lage energiewaarde - uit het Nederlandse Groningen. Omdat de regio rond Groningen al jaren opgeschrikt wordt door aardbevingen, zal Nederland de gaswinning geleidelijk afbouwen en stilleggen tegen 2030. België kan elders gas halen, maar enkel hoogcalorisch gas. Daarom moeten leidingen, aansluitingen en installaties op de as Brussel-Antwerpen aangepast worden. In Beersel zou die investering volgens schepen Veerle Leroy 1,88 miljoen euro kosten. Een foute keuze, vindt ze. "Waarom investeren in oude technologieën? Waarom gezapig verder doen als we tegen 2050 geen fossiele brandstoffen meer willen?"





Haalbaarheid aantonen

Beersel hoopt tegen 2023 - dan worden de gasinstallaties aangepakt - aan te tonen dat een aardgasvrije gemeente haalbaar is. Een eerste studie, uitgevoerd door consultancybureau Zero Emission Solutions (ZES), stelt dat de gemeente aardgasvrij kan zijn tegen 2040. Al geeft Leroy toe: 1,88 miljoen euro zal niet volstaan.





Warmtenet of -pomp

Op sommige locaties is een warmtenet ideaal, op andere zullen bewoners een warmtepomp moeten installeren. Alex Polfliet van ZES voelt zich gesterkt door Nederland, waar heel wat steden - waaronder Rotterdam, Utrecht en Nijmegen - wijk na wijk afsluiten van het gasnet. "Dit is een uitgelezen kans. Ik vind dat men in België onvoldoende gebruikmaakt van de kans om gasloos te worden zoals in Nederland."





Van de 10.000 gezinnen in Beersel hebben er 7.530 toegang tot het gasnet. Enkel informeren en sensibiliseren zal niet volstaan. Om gezinnen te overtuigen, wil de gemeente werken met incentives voor bijvoorbeeld groepsaankopen, maar ook met verordeningen.





Onduidelijk financieel plaatje

Achilleshiel? Geld. Deze eerste studie is weinig concreet over het budget dat nodig is om Beersel gasvrij te maken. Nederlandse gemeenten krijgen steun van de overheid. Beersel zal het niet op eigen houtje kunnen doen. Leroy kijkt naar Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein voor de nodige steun. "Met deze studie kunnen we aan zijn mouw trekken." Ze hoopt op een 'groene taxshift' waarvoor Tommelein heeft gepleit: stookolie en aardgas duurder maken ten voordele van groene alternatieven.