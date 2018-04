Beersel wil elektrisch autodelen 28 april 2018

02u30 1

Het gemeentebestuur van Beersel wil het elektrisch autodelen promoten en schakelt daarom de burgercoöperatie Patago in. Op zondag 6 mei kan iedereen kennismaken met het concept en een testritje maken met een elektrische wagen op het Herman Teirlinckplein. Bij autodelen wordt er een wagen door verschillende gebruikers gedeeld. Dat kan de gebruikers dan geld besparen maar volgens het gemeentebestuur kan het ook de CO2-uitstoot in de gemeente beperken. De coöperatie Partago wil eerst weten of er voldoende interesse is voor het elektrisch autodelen in de gemeente voor er een wagen geplaatst wordt. Iedereen kan vanaf 10 uur tot 12 uur terecht in de gemeentelijke feestzaal vlak naast het plein. Om 10.30 uur en 11.30 uur zijn er dan infosessies. Op www.partago.be/beersel kunnen geïnteresseerden zich inschrijven.





(BKH)