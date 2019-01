Beersel springt vandaag nog tot 19 uur in sporthal Kerkeveld Bart Kerckhoven

20 januari 2019

Nog tot 19 uur zondagavond kunnen kinderen zich uitleven op verschillende springkastelen in de sporthal Kerkeveld in Beersel. Het is alweer de derde editie van het evenement Beersel Springt. Zaterdag knipte schepen Elsie Degreef (N-VA) samen met de kinderen het lint door zodat ze konden ravotten op de springkastelen. Nieuw dit jaar was een winterbar buiten aan de sporthal de ouders daar rustig konden bijpraten. Het evenement lokte vorig een duizendtal kinderen en is op drie jaar tijd erg populair geworden. Daarom wordt er zelfs over nagedacht om op termijn een openluchteditie te organiseren.