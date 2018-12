Beersel opnieuw in de prijzen voor openbaar groendonderhoud Bart Kerckhoven

16 december 2018

09u58 0 Beersel De Vereniging van Openbaar Groen (VVOG) reikte opnieuw verschillende prijzen uit aan de gemeente Beersel voor het groenonderhoud. Dat gebeurde tijdens de finale van de wedstrijd Groene Lente.

Schepen van Openbaar Groen Veerle Leroy (Groen) is fier op de prestatie. Beersel kreeg een maximumscore in de categorie Bijenvriendelijke gemeente 2018 met het project ‘Minder grasmachien, meer bijen zien’. De gemeente was ook tweede laureaat voor het landschappelijk groen dankzij het project Park Neerdorp in Huizingen. Volgens de VVOG waren groenrealisaties dit jaar ook te vinden in datzelfde park en ook dat leverde een prijs op. Beersel mag zich ook bloemengemeente 2018 noemen als ‘Gemeente in bloei’. Dankzij de prijzen kreeg de schepen een bedrag van 750 euro dat de gemeente kan investeren in het openbaar groen. “Dit is vooral de verdienste van onze groenambtenaar en de mensen van de groendienst. Het zijn zij die alles uitgevoerd hebben. We kozen de voorbije jaren voor kleurrijke, bijenvriendelijke bordes met veel minder onderhoud en groenafval en maar ook voor grote groene parken op wandelafstand in de woonwijken. Het is een ander uitgangspunt dan het klassieke groenonderhoud van een gemeente maar het loont wel.”